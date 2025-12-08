Правительство РФ все делает для того, чтобы экономика страны через какое-то время могла "гнать на велосипеде". Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Для чего нужно охлаждение? Для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки с тем, чтобы не съедала доходы граждан. И это в текущем году мы достигли. Создаем все условия для экономического роста", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли экономика РФ через какое-то время "гнать так же на велосипеде".

По его словам, в 2026 году уже есть основания для того, чтобы экономика двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджетных, денежно-кредитной политики, а уже уверенно, за счет роста инвестиций.

На уточняющий вопрос, ездит ли Силуанов на велосипеде в жизни так же, как на видео, он ответил: "Бывало. Сейчас больше все-таки на велосипеде с моторчиком".