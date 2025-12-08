Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 23:21
Москва
8 декабря 2025 / 23:21
5 декабря 2025 / 16:30
Путин: работникам смогут выплачивать без налогов до 1 млн при рождении ребенка
8 декабря 2025 / 20:14
Путин: работникам смогут выплачивать без налогов до 1 млн при рождении ребенка
© Сергей Булькин/ТАСС

Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам при рождении ребенка без уплаты налогов до 1 млн рублей. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"С 1 января 2026 года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.", - указал глава государства.

Он отметил, что данная мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, ориентированным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей.

Так, в случае принятия решений о выплате работнику суммы в пределах 1 млн рублей при рождении ребенка, с этой суммы не будут браться налоги и страховые взносы. 

