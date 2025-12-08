В Крыму 2026 год объявили Годом гостеприимства

В Крыму объявили следующий год Годом крымского гостеприимства. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

"Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в Республике Крым после исторического воссоединения с Россией имеет стратегическое значение для экономического и социального развития региона и является одним из ключевых факторов, определяющим привлекательность полуострова для туристов и инвесторов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, официальный старт Году крымского гостеприимства Министерство курортов и туризма будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон - 2026" в феврале. В течение года пройдут приуроченные к нему мероприятия, демонстрирующие круглогодичный санаторно-курортный и туристический потенциал полуострова.

В 2025 году, по данным министерства, 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у 94% - оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% - уже в следующем году, 30% - в ближайшие пять лет.

Некоторое время назад Аксенов заявлял, что турпоток в Крым за январь - ноябрь текущего года составил свыше 6 млн 710 тыс. туристов, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.