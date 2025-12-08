Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 декабря 2025 / 23:25
КОТИРОВКИ
USD
08/12
76.0937
EUR
08/12
88.7028
Новости часа
Зеленский: новые предложения по мирному плану будут переданы США 9 декабря Президент РФ призвал усиливать контроль за оборотом наличных
Москва
8 декабря 2025 / 23:25
Котировки
USD
08/12
76.0937
0.0000
EUR
08/12
88.7028
0.0000
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Президент РФ призвал усиливать контроль за оборотом наличных
8 декабря 2025 / 20:44
Президент РФ призвал усиливать контроль за оборотом наличных
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В рамках борьбы с теневой экономикой необходимо усилить контроль за обращением наличных денег. Соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", - указал он, говоря об обелении экономики.

Предпринимателям, компаниям, которые добросовестно ведут свои дела, должны открыться новые возможности для развития, ощутимая выгода от обеления рынка, добавил глава государства. 

Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:57
Зеленский: новые предложения по мирному плану будут переданы США 9 декабря
20:44
Президент РФ призвал усиливать контроль за оборотом наличных
20:32
В Крыму 2026 год объявили Годом гостеприимства
20:14
Путин: работникам смогут выплачивать без налогов до 1 млн при рождении ребенка
19:59
Силуанов: принимаются меры, чтобы экономика РФ могла "гнать на велосипеде"
19:45
Симоньян рассказала о начале третьего курса химиотерапии
19:31
Путин: только консолидировав усилия, можно определить будущее РФ
19:16
Шойгу прибыл в Ханой
18:59
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6
18:45
Путин: лишь 7 из 121 цели развития могут остаться недостигнутыми
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения