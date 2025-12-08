Президент РФ призвал усиливать контроль за оборотом наличных

В рамках борьбы с теневой экономикой необходимо усилить контроль за обращением наличных денег. Соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важно кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", - указал он, говоря об обелении экономики.

Предпринимателям, компаниям, которые добросовестно ведут свои дела, должны открыться новые возможности для развития, ощутимая выгода от обеления рынка, добавил глава государства.