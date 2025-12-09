Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Зеленский: новые предложения по мирному плану будут переданы США 9 декабря
8 декабря 2025 / 20:57
© Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images/ТАСС
Владимир Зеленский заявил, что во вторник США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с лидерами стран Европы, передает агентство Reuters.
"Я думаю, план будет готов завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США", - отметил он. Вместе с тем Зеленский уточнил, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а также что компромисс по вопросу территорий "пока не найден".
В понедельник Зеленский прибыл в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения хода переговоров об урегулировании украинского конфликта.
