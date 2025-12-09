Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Песков: встреча президентов РФ и США до Нового года пока не планируется
8 декабря 2025 / 21:16
Песков: встреча президентов РФ и США до Нового года пока не планируется
Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года пока не рассматривается, ее проведение требует надлежащей подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"На нынешнем этапе об этом речи не идет. Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной. Для этого нужно провести работу на экспертном уровне, который вот сейчас ведется", - указал представитель Кремля.

