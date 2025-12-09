Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ вступает в силу с 8 декабря 2025 года.

"Призывать в 2026 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - следует из текста указа.

Правительству РФ и региональным властям дано поручение обеспечить реализацию мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, представляют собой плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. На основании указа президента РФ мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.