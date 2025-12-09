Уаттара вступил в должность президента Кот-д'Ивуара на четвертый срок

Алассан Уаттара принес 8 декабря присягу в качестве президента Кот-д'Ивуара и вступил в должность на четвертый срок. Торжественную церемонию инаугурации, которая состоялась в президентском дворце в Абиджане, транслировал новостной портал 7 Info.

"Перед суверенным народом Кот-д’Ивуара торжественно клянусь уважать и добросовестно защищать конституцию, олицетворять национальное единство и добросовестно исполнять свои должностные обязанности в интересах нации", - произнес Уаттара.

По его словам, в течение его нынешнего пятилетнего срока во властных структурах страны произойдет смена поколений. Глава государства также отметил, что приложит все усилия к тому, чтобы создать в стране инновационную экономику.

Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре прошли 25 октября с участием пяти кандидатов. 83-летний Уаттара одержал победу в первом туре с поддержкой избирателей в 89,77%.