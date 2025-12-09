В Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за нарушений границы зондами

Власти Литвы в связи с запусками с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, объявило о введении экстремальной ситуации в национальном масштабе. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Экстремальная ситуация вводится не только в условиях помех работе гражданской авиации, но и по соображениям национальной безопасности и необходимости более тесной координации действий государственных инстанций", - следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Оппозиция в Сейме предлагала объявить чрезвычайное положение, но правительство решило ограничиться экстремальной ситуацией. При этом режиме упрощаются многие юридические процедуры, что ускоряет реакцию властей на происходящее. Чрезвычайное положение допускает обход конституционных прав и свобод граждан.

Литва с начала года выявила свыше 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также порядка 200 пограничных инцидентов с беспилотниками. По данным МВД, из-за незаконных полетов с проблемами столкнулись более 320 авиарейсов, которыми следовали почти 50 тыс. пассажиров. В целом более чем на 60 часов пришлось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.