США и Япония против конфискации российских активов

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Во время переговоров в формате телеконференции министров финансов стран «большой семёрки» в понедельник Токио отверг просьбу ЕС использовать замороженные российские государственные активы для финансирования Украины.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма дала понять, что Япония не может использовать замороженные на её территории российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине, сообщили изданию POLITICO европейские дипломатические источники.

«Мы продолжим совместную работу по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, в том числе, возможно, с использованием всей стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до тех пор, пока Россия не выплатит репарации», — написали министры финансов стран «большой семёрки» в совместном заявлении по итогам встречи. Однако они предусмотрительно добавили, что «наши действия будут соответствовать нашим правовым нормам».

Токио также мотивирует свою позицию возникновением юридических проблем. Однако по мнению источников американского издания, позиция Японии связана с противодействием США использованию российских активов для поддержки Украины. Они утверждают, что Токио не хочет бросать вызов своему важнейшему союзнику.

Вашингтон предложил вернуть часть активов России, а оставшуюся часть использовать для финансирования американских инвестиций в Украине.

Кроме того, следует учесть, что японская Mitsui & Co имеет 12,5% в операторе проекта «Сахалин-2». Mitsubishi Corporation -10% в том же проекте, а также другие активы. Компания SODECO - 30% в «Сахалин-1». Есть и иные активы японских фирм в России, встречная конфискация которых не только нанесет крупный экономический ущерб Японии, но и подорвет многолетние усилия Токио по формированию альтернативного источника поставок углеводородов, не зависимого от Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Для Японии, полностью лишенной минеральных ресурсов, это вопрос не бизнеса, а национальной безопасности.

В более широком смысле речь идет о том, что два наиболее мощных в экономическом плане члена G7, отказались поддержать планы аналогичные инициативе ЕС по передаче Украине российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear.

На уровне ЕС против этого выступают помимо самой Бельгии также Италия и Венгрия. Бельгия также убедила Италию в том, что имеются серьезные риски при использовании замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию, опубликовав пост в соцсети Х. Он подчеркнул, что Бельгия не будет изымать активы России и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег. Брюссель продолжит поддержку Киева, однако в вопросе экспроприации активов ее «не позволят переубедить».

Европейская комиссия настаивает, чтобы страны ЕС заключили соглашение об использовании до 210 млрд евро из средств, попавших под санкции, до саммита лидеров, который состоится 18 декабря. Однако Бельгия сопротивляется, опасаясь, что ей придётся выплатить всю сумму, если Россия потребует вернуть деньги. Одно из ее требований заключается в том, чтобы другие страны «большой семёрки», не входящие в ЕС, выдали Украине кредит, используя замороженные российские активы, которые находятся на их территории.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер таким образом переводит стрелки на G7. Отказ США и Японии присоединиться к плану Брюсселя дают ему дополнительные аргументы «против» и вынуждают ЕС решать, будут ли там в одиночку нести бремя будущих финансовых потребностей Украины.

Ожидается, что этот вопрос станет центральным на встрече британского премьера Стармера и Де Вевера в пятницу.