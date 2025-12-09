Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
5 декабря 2025 / 13:54
Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с Россией
9 декабря 2025 / 10:58
© AP Photo/ Petros Giannakouris/ТАСС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии на заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству по-русски поприветствовал сопредседателя от России, министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"Рад тебя снова видеть", - отметил Сийярто, поблагодарив за приглашение. Министры обменялись рукопожатием и пообщались с делегациями.
После этого Сийярто и Мурашко начали двустороннюю встречу, которая проходит в закрытом для СМИ режиме.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов.