Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с Россией
9 декабря 2025 / 10:58
Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с Россией
© AP Photo/ Petros Giannakouris/ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по прибытии на заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству по-русски поприветствовал сопредседателя от России, министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Рад тебя снова видеть", - отметил Сийярто, поблагодарив за приглашение. Министры обменялись рукопожатием и пообщались с делегациями.

После этого Сийярто и Мурашко начали двустороннюю встречу, которая проходит в закрытом для СМИ режиме.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. 

