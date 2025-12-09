Бейруту надоела война

Юрий Веселов, военный обозреватель

В приграничном с Израилем южно-ливанском населенном пункте Ан-Накура 3 декабря впервые за прошедшие 42 года при посредничестве представителя США состоялись ливано-израильские переговоры с участием гражданских лиц. От Ливана в них участвовал бывший посол в Вашингтоне Симон Карам, от Израиля директор совета национальной безопасности, бывший генеральный консул еврейского государства в Санкт-Петербурге Ури Резник. Американскую сторону представлял Морган Отагос в ранге посланника.

Следует подчеркнуть, что Ливан с 1949 года в отличие от некоторых арабских стран и, несмотря на мощное давление со стороны Запада, официально находится в состоянии войны с еврейским государством. До настоящего времени опосредованные контакты между Ливаном и Израилем велись в рамках так называемого военного комитета в составе представителей армий обеих стран, в ходе которых при посредничестве Временных сил ООН решались вопросы прекращения огня, вывода израильских войск из Южного Ливана и нормализации обстановки в приграничной зоне.

Наиболее значимыми итогами двусторонних переговоров стали договоренности о разделении морских границ, которые установили принадлежность двух стран к шельфам предполагаемых залежей природного газа и нефти в Восточном Средиземноморье. Это позволило во многом снять напряженность между странами и локализовать конфронтацию шиитской организации «Хезбалла» и Израиля.

Разгром вооруженных формирований «Хезбаллы» на юге Ливана, а до этого государственный переворот в Сирии и практически полное бегство из этой страны про-иранских милиций способствовало расслоению ливанского общества на основе принадлежности общин к различным религиозным конфессиям и этническим группам. Лидеры суннитов и христиан-маронитов обвиняют шиитов-приверженцев «Хезбаллы» в спровоцированной агрессии Израиля. В свою очередь, в руководстве Ливана назрели настроения о целесообразности приступить к диалогу с еврейским государством с целью установления мира без подписания обязывающих документов.

Назначение Симона Карама для встречи в Ан-Накуре впервые в истории было одобрено парламентом и правительством. А решение принимал президент.

Следует отметить, что южная часть Ливана практически полностью зачищена израильской, а затем и ливанской армиями от вооружений «Хезбаллы». Ливанские военные осуществили демилитаризацию палестинцев в лагерях беженцев в районе городов Сур, Сайда и южных пригородах Бейрута. Хранившееся на севере в районе населенного пункта Баальбек оружие шиитских формирований передано для учета ливанской армии, которая усилила контроль над границей с соседней Сирией и довольно эффективно препятствует попытками контрабанды военного имущества.

Вступлению в переговорный процесс с израильтянами способствовала активная дипломатическая деятельность посольств США и Франции в Бейруте, а также, возможно, согласие руководства ведущих арабских монархий Аравийского полуострова. В настоящее время ВС Израиля полностью контролируют обстановку в Южном Ливане от границы до берега реки Литани глубиной примерно 40 км. Здесь израильтяне разместили пять опорных пунктов и, по неподтвержденным данным, один разведывательный пункт в горном районе Караун, где традиционно проживают христиане-марониты.

Бейрут после завершения Второй мировой войны считался мировым сосредоточением разведок ведущих держав. При этом израильским специальным службам, пожалуй, более всех удалось проникнуть во все сферы деятельности руководства страны, палестинские организации, многочисленные местные партии, созданные по религиозно-этническим признакам. И только до устроенной в октябре 2023 года резни израильским спецслужбам не удавалось просачивание в высшее руководство «Хезбаллы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично назначил своего соратника Ури Резника для консультаций с ливанцами, одобрил их результаты и выразил надежду на установление с Ливаном «торговых и экономических связей». При этом он ни словом не обмолвился о возможности вывода израильских войск из Южного Ливана.

Надо откровенно признать, что Ливан устал от многочисленных войн, прокатившихся по этой средиземноморской стране, полвека назад считавшейся Ближневосточной Швейцарией. Войны и вооруженные конфликты в ней всегда провоцировались внешним вмешательством, а короткие передышки всегда сопровождались бурным восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Несмотря на проявленную ливанцами инициативу, Бейрут в ближайшей перспективе вряд ли пойдет не только на полную, но и на значительную нормализацию отношений с Тель-Авивом, и будет требовать от него, прежде всего, вывода войск. В свою очередь, и Израиль не упустит возможность сохранить свое присутствие в Ливане для усиления безопасности Северной Галилеи.