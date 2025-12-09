Минфин в соответствии с поручением президента РФ расширил условия льготной программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

Так, льготную программу распространили на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Вместе с тем для этих семей отменяется возрастное ограничение.

В Минфине уточнили, что льготной программой могут воспользоваться граждане возрастом до 36 лет. Теперь же в отношении многодетных семей это ограничение снимается. Кроме того, Дальневосточную и арктическую ипотеку разрешили использовать на вторичном рынке жилья.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, для дальнейшего развития Дальнего Востока важно создавать комфортные условия для жизни граждан, а также повышать доступность жилья. По его словам, которые приводятся в сообщении министерства, расширение программы на работников сферы образования поспособствует привлечению на Дальний Восток молодых квалифицированных специалистов.