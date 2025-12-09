Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 14:38
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
Москва
9 декабря 2025 / 14:38
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Расширены условия "Дальневосточной и арктической ипотеки"
9 декабря 2025 / 11:20
Расширены условия "Дальневосточной и арктической ипотеки"
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Минфин в соответствии с поручением президента РФ расширил условия льготной программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

Так, льготную программу распространили на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Вместе с тем для этих семей отменяется возрастное ограничение.

В Минфине уточнили, что льготной программой могут воспользоваться граждане возрастом до 36 лет. Теперь же в отношении многодетных семей это ограничение снимается. Кроме того, Дальневосточную и арктическую ипотеку разрешили использовать на вторичном рынке жилья.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, для дальнейшего развития Дальнего Востока важно создавать комфортные условия для жизни граждан, а также повышать доступность жилья. По его словам, которые приводятся в сообщении министерства, расширение программы на работников сферы образования поспособствует привлечению на Дальний Восток молодых квалифицированных специалистов. 

Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
12:30
ТАСС: на борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек
12:15
Новый премьер Чехии намерен сделать ее лучшим местом на планете
11:58
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:38
Миронов заявил о необходимости повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
11:20
Расширены условия "Дальневосточной и арктической ипотеки"
10:58
Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с Россией
10:39
В Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за нарушений границы зондами
10:23
Уаттара вступил в должность президента Кот-д'Ивуара на четвертый срок
21:32
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения