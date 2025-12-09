Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 14:38
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
Москва
9 декабря 2025 / 14:38
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / США против КНР
Безопасность
США пытаются снизить уровень конфликтности с КНР
Мнение профессора Юрия Тавровского
9 декабря 2025 / 13:07
США пытаются снизить уровень конфликтности с КНР

Белый дом обновил Стратегию национальной безопасности США. В документе в частности отмечается, что Китай — экономический вызов, но война должна быть предотвращена. В новой стратегии Китай рассматривается в основном как экономический вызов и утверждается, что Вашингтон "перебалансирует экономические отношения с КНР, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления американской экономической независимости".

Приоритетом является сдерживание конфликта из-за Тайваня, "в идеале — путем сохранения военного превосходства". Остров "обеспечивает прямой доступ ко Второй цепи островов и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий". Через Тайваньский пролив ежегодно проходит треть мирового судоходства, что имеет серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов.

Профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает в этой связи, что «действительно, конфликтный потенциал сокращается, и Америка при Трампе делает попытку переосмыслить вообще свою глобальную стратегию в сторону сокращения конфликтных ситуаций и в Европе, и на Украине. Возможно, начат поиск компромиссов с Китаем для того, чтобы сохранить статус-кво и не усиливать напряженность. И обновленная Стратегия – это плод интеллектуальных усилий той части американской элиты, которая ориентируется на Кремниевую долину, представителем которой является в первую очередь вице-президент Вэнс. И они стремятся в рамках трамповской стратегии «сделаем Америку снова великой» сократить глобальное военное присутствие Америки и сосредоточить силы на том, чтобы сохранить и увеличить преимущества Америки в области искусственного интеллекта, роботов, космоса и именно таким образом обеспечить будущее Америки. Поэтому я думаю, что Америка будет все меньше и меньше провоцировать Китай в районе Тайваня, не будет вводить новые пошлины, и к планируемому визиту Трампа в Китай можно будет ожидать каких-то новых инициатив в духе формулы G2, которую упомянул Трамп после переговоров с Си Цзиньпином в Корее».

По словам эксперта, «что касается роли России в противостоянии этих двух держав, то Россия самостоятельный игрок, и Америка выстраивает отношения с Россией тоже в рамках новой Стратегии. Россия больше не называется главным противником, и с Россией тоже будет сокращаться зона конфронтации и наращиваться зона мирного сосуществования. Я думаю, что Америка перестанет пытаться разрушить российско-китайское взаимодействие. Поскольку за эти годы, особенно за годы СВО, в Вашингтоне убедились, что это нереально. Ни пошлины, ни политические интриги не привели к ослаблению российско-китайского сотрудничества».           

Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
12:30
ТАСС: на борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек
12:15
Новый премьер Чехии намерен сделать ее лучшим местом на планете
11:58
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:38
Миронов заявил о необходимости повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
11:20
Расширены условия "Дальневосточной и арктической ипотеки"
10:58
Сийярто по-русски поприветствовал Мурашко перед заседанием межправкомиссии с Россией
10:39
В Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за нарушений границы зондами
10:23
Уаттара вступил в должность президента Кот-д'Ивуара на четвертый срок
21:32
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения