США пытаются снизить уровень конфликтности с КНР

Белый дом обновил Стратегию национальной безопасности США. В документе в частности отмечается, что Китай — экономический вызов, но война должна быть предотвращена. В новой стратегии Китай рассматривается в основном как экономический вызов и утверждается, что Вашингтон "перебалансирует экономические отношения с КНР, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления американской экономической независимости".

Приоритетом является сдерживание конфликта из-за Тайваня, "в идеале — путем сохранения военного превосходства". Остров "обеспечивает прямой доступ ко Второй цепи островов и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий". Через Тайваньский пролив ежегодно проходит треть мирового судоходства, что имеет серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов.

Профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает в этой связи, что «действительно, конфликтный потенциал сокращается, и Америка при Трампе делает попытку переосмыслить вообще свою глобальную стратегию в сторону сокращения конфликтных ситуаций и в Европе, и на Украине. Возможно, начат поиск компромиссов с Китаем для того, чтобы сохранить статус-кво и не усиливать напряженность. И обновленная Стратегия – это плод интеллектуальных усилий той части американской элиты, которая ориентируется на Кремниевую долину, представителем которой является в первую очередь вице-президент Вэнс. И они стремятся в рамках трамповской стратегии «сделаем Америку снова великой» сократить глобальное военное присутствие Америки и сосредоточить силы на том, чтобы сохранить и увеличить преимущества Америки в области искусственного интеллекта, роботов, космоса и именно таким образом обеспечить будущее Америки. Поэтому я думаю, что Америка будет все меньше и меньше провоцировать Китай в районе Тайваня, не будет вводить новые пошлины, и к планируемому визиту Трампа в Китай можно будет ожидать каких-то новых инициатив в духе формулы G2, которую упомянул Трамп после переговоров с Си Цзиньпином в Корее».

По словам эксперта, «что касается роли России в противостоянии этих двух держав, то Россия самостоятельный игрок, и Америка выстраивает отношения с Россией тоже в рамках новой Стратегии. Россия больше не называется главным противником, и с Россией тоже будет сокращаться зона конфронтации и наращиваться зона мирного сосуществования. Я думаю, что Америка перестанет пытаться разрушить российско-китайское взаимодействие. Поскольку за эти годы, особенно за годы СВО, в Вашингтоне убедились, что это нереально. Ни пошлины, ни политические интриги не привели к ослаблению российско-китайского сотрудничества».