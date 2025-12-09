Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Миронов заявил о необходимости повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
9 декабря 2025 / 11:38
Миронов заявил о необходимости повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда в России следует привязать к потребительской корзине и повысить до 60 тыс. рублей. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"МРОТ в России необходимо привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей. Соответствующую инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты", - указал он.

По словам депутата, накануне в ходе заседания в Москве Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), объединяющей профсоюзы стран СНГ, было принято постановление с рекомендацией использовать для расчета МРОТ "минимальный потребительский бюджет", сумму минимальной зарплаты в Федерации независимых профсоюзов России оценили в 59 625 рублей.

"Принцип и даже итоговые значения практически полностью повторяют подходы, которые уже много лет предлагает "Справедливая Россия". Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины", - указал он.

Миронов также подчеркнул, что потребительская корзина должна включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги.

