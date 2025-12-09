Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
9 декабря 2025 / 11:58
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 9 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,46% и торговались на уровне 2 692,77 и 1 097,77 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,839 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 694,54 пункта (-0,39%), индекс РТС составлял 1 098,49 пункта (-0,39%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 10,8265 руб. (+3,75 коп.).

