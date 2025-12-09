Новый премьер Чехии намерен сделать ее лучшим местом на планете

Андрей Бабиш, занявший 9 декабря пост премьер-министра Чехии, дал обещание сделать республику лучшим местом для жизни в мире, передает новостной портал Idnes.

Политик отметил, что на посту главы правительства будет отстаивать интересы чешских граждан "не только дома, но и везде в мире". Он обещал, что сделает все возможное, "чтобы Чехия стала лучшим местом для жизни на всей планете".

По данным портала, президент Чехии Петр Павел ожидает от Бабиша список кандидатов на посты министров в новом правительстве. После этого глава государства назовет дату церемонии назначения нового кабинета министров.

Бабиш возглавляет победившее на парламентских выборах в республике политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Он формирует кабмин из представителей ANO, а также политических движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В парламенте республики указанные политические силы опираются на поддержку 108 из 200 депутатов.