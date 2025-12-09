Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 14:39
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Москва
9 декабря 2025 / 14:39
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
9 декабря 2025 / 14:15
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Общество
Общество
ТАСС: на борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек
9 декабря 2025 / 12:30
ТАСС: на борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

В Ивановской области упал самолет Ан-22, на борту находились семь человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Предварительно, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия направляются спасатели.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты воздушного судна обнаружены на воде. Ан-22 совершал плановый облет после ремонта. 

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
