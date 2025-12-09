ТАСС: на борту упавшего в Ивановской области Ан-22 находились семь человек

В Ивановской области упал самолет Ан-22, на борту находились семь человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Предварительно, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия направляются спасатели.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты воздушного судна обнаружены на воде. Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.