Сирия все еще далека от стабильности. Мнение

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял участие в военном параде по случаю первой годовщины смены власти в арабской республике, который прошел в Дамаске. Об этом сообщила администрация главы государства.

На опубликованных кадрах аш-Шараа в военной форме приветствует участвующих в параде военнослужащих сирийской армии в сопровождении министра обороны Мурхафа Абу Касры и главы МИД Асаада аш-Шейбани. Праздничный парад проходил на проспекте Меззе, одной из ключевых транспортных артерий сирийской столицы. По нему прошли колонны военной техники, в небе барражировали вертолеты.

По информации телеканала Syria TV, большое число граждан собрались в этот день на центральной площади Омейядов, где были усилены меры безопасности для проведения праздничных мероприятий. Сирийский лидер утром совершил молитву в Большой Омейядской мечети в исторической части города. Там он выступил с речью в честь первой годовщины смены власти, подчеркнув необходимость восстановления единой Сирии.

Согласно сообщению Минобороны в переходном правительстве Сирии, военные парады прошли и в других крупных городах арабской республики - Алеппо, Идлибе, Дейр-эз-Зоре, Хомсе и Хаме.

Вместе с тем, как передает Syria TV, в провинциях Ракка и Хасеке, которые расположены на востоке и северо-востоке Сирии и контролируются курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), были введены строгие меры безопасности и усилено патрулирование, чтобы "не допустить проведения торжеств" по случаю первой годовщины. 6 декабря в курдских регионах был издан циркуляр, запрещающий проведение публичных общественных мероприятий 7-8 декабря в связи с возможной активностью со стороны ячеек террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Официальный представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба раскритиковал это решение, подчеркнув, что "освобождение Сирии является великим событием для всех сирийцев".

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что «прошел год с момента смены режима в Сирии, и необходимо отметить, что обстановка до сих пор достаточно сложная и нестабильная. Новая власть, представляющая собой последователей исламистской группировки «Тахрир Аш Шам» (запрещена в РФ), действовала на протяжении нескольких лет против руководства Башара Асада и в конце концов с помощью внешних акторов США и Турции пришла к власти. Но эта новая власть не контролирует всю территорию Сирии, и там есть курдские и друзские анклавы, которые имеют широкую автономию. Кроме того, не все отряды группировки «Тахрир Аш Шам» подчиняются новой власти. Также были проведены репрессии новым руководством страны против тех сил, которые выступали за Башара Асада, против алавитов и шиитов».

По словам эксперта, «если говорить об отношениях новой власти с Россией, то были контакты между новым руководством Сирии и российской стороной. Была российская делегация в Сирии и ответный визит нового руководителя Сирии в Россию. Россия пытается сохранить свои военные базы, и это главный вопрос. Новому сирийскому режиму отношения с Россией важны в качестве баланса в его отношениях с Израилем и с Турцией, которая имеет влияние на новый режим, проводит экономическую экспансию, и часть территории также оккупировано турецкими войсками. Подводя итог отмечу, что ситуация в Сирии не простая, и она говорит о нестабильности Сирии. Говорить, что новый режим будет всегда стремиться к расширению отношений с Россией тоже сложно. Проблема в том, что не ясно будущее Сирии».