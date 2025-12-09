Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
9 декабря 2025 / 12:45
Главком ВМФ назвал Арктику неотъемлемой частью России
Освоение сухопутных и морских территорий Арктики отражает историческое право России, а защита арктических территорий РФ является прямой обязанностью ВМФ. С таким заявлением выступил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев в ходе Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Арктика, несомненно, неотъемлемая часть России, находящаяся под ее суверенитетом в течение нескольких веков. Такое положение дел будет оставаться и во все последующие времена. Освоение Арктики, ее сухопутных и морских территорий - это наше бесспорное, исторически доказанное право. А для Военно-морского флота - прямая обязанность защищать законно принадлежащие России северные территории", - подчеркнул он. 

