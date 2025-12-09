Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 16:10
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
Пушилин: главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до конца СВО Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Москва
9 декабря 2025 / 16:10
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
Лукашенко считает литовцев и поляков "своими людьми"
9 декабря 2025 / 12:59
Лукашенко считает литовцев и поляков "своими людьми"
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свете конфликтной ситуации с Вильнюсом назвал литовцев и поляков "своими людьми", передает агентство БелТА.

"Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", - отметил он, говоря о проблеме с закрытием литовской стороной границы с Белоруссией.

По словам главы государства, Минск готов выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. "Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

"За это время, как мне доложили, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это нереально. Даже если бы эти воздушные шары контрабандистов залетали на литовскую территорию, я разговаривал с летчиками, они говорят: "Это никакой проблемы не представляет", - указал белорусский лидер.

Он акцентировал внимание, что в Литве проблему начинают нагнетать и политизировать. "Зачем? Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна!" - заключил Лукашенко. 

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:15
Пушилин: главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до конца СВО
14:59
Путин: единый вектор развития России складывается вокруг семьи и Родины
14:43
Военные РФ сбили украинский Су-27
14:31
FT: Тони Блэр не войдет в состав "Совета мира" Газы
14:15
Цена золота впервые с 2 декабря опустилась ниже $4 200
13:59
Песков считает "полной глупостью" утверждения о якобы подготовке РФ нападения на НАТО
13:44
Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране
13:29
В Таиланде сообщили, что в боях с Камбоджей пострадали 29 военных
13:16
Российские ВС освободили Остаповское в Днепропетровской области
12:59
Лукашенко считает литовцев и поляков "своими людьми"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения