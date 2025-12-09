Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свете конфликтной ситуации с Вильнюсом назвал литовцев и поляков "своими людьми", передает агентство БелТА.

"Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", - отметил он, говоря о проблеме с закрытием литовской стороной границы с Белоруссией.

По словам главы государства, Минск готов выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. "Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

"За это время, как мне доложили, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это нереально. Даже если бы эти воздушные шары контрабандистов залетали на литовскую территорию, я разговаривал с летчиками, они говорят: "Это никакой проблемы не представляет", - указал белорусский лидер.

Он акцентировал внимание, что в Литве проблему начинают нагнетать и политизировать. "Зачем? Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна!" - заключил Лукашенко.