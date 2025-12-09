Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47

США представили Стратегию национальной безопасности, где подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией.

"Наша глобальная политика в Европе прежде всего предполагает <....> восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", — говорится в документе.

Кроме того, Вашингтон указал на существующие противоречия с представителями ЕС, которые возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. "США будут противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе", — говорится в тексте.

По мнению Штатов, большинство европейцев хотят мира, но это желание не воплощается в политику. Страна также призывает Брюссель принять на себя основную ответственность за обеспечение обороны.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов полагает, что «надо посмотреть, насколько дела будут сопоставимы со словами. Пока эти обновления выглядят скорее как декларация о намерениях. Мы эти слова слышали и раньше из уст вице-президента США Вэнса. Но мы не увидели каких-то серьезных корректив в отношениях США с Европой. Европейские лидеры научились работать с Трампом, с его командой и умело используют те или иные особенности американского политического процесса ради сохранения прежних связей с США. Не говоря уже о том, что в США через год промежуточные выборы в Конгресс, на которых может ухудшиться положение республиканцев, а потом будут выборы нового президента. Поэтому в долгосрочном плане вряд ли эта обновленная Стратегия национальной безопасности окажет серьезное влияние. Мы видим, что европейцы в публичной сфере довольно спокойно отреагировали на этот документ, который больше напоминает декларацию о намерениях символического характера. Напомню также, что в большинстве случаев Стратегии национальной безопасности не во всех аспектах применимы к реальным делам. Важно, что США в этой стратегии не хотят говорить о расширении НАТО, а наоборот говорят о стремлении сменить характер НАТО и отказаться от установки на расширение альянса. Но опять же, может в течение трех лет это и сработает и не будут запущены процессы на расширение НАТО за счет стран постсоветского пространства. Но что будет дальше? Стратегии меняются, и у следующего главы Белого Дома будет новая стратегия».  

По мнению эксперта, «расширение НАТО может идти по своему нынешнему пути. Сейчас нет причин говорить о том, что НАТО собиралось бы принять в свои ряды новых членов, если говорить о приеме Украины или Грузии. Но что будет к 2030 году, сказать нельзя, и все будет зависеть от того, кто победит в США на выборах в 2028 году».                

