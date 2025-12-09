Российские ВС освободили Остаповское в Днепропетровской области

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.