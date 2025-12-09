Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог

"Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", — сказано в новой Стратегии национальной безопасности США.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «если Америка действительно, а не декларативно захочет вместе с Россией урегулировать украинский кризис, то это сделать будет легче. Нельзя сказать, что это автоматически приведет к немедленному успеху, но это будет гораздо легче, чем, если бы такого взаимопонимания не было бы. А что касается перспектив взаимодействия России и США в сфере ядерного разоружения, то тут все проще. Ядерного оружия в мире столько, что сокращения ядерных потенциалов в десять раз по большому счету мало что изменит. Хотя опасность ядерной войны уменьшится в десять раз. Но ядерного оружия на Земле так много, что и оставшегося хватит, чтобы уничтожить Землю. Поэтому разговор о ядерном разоружении будет всегда и скорее инициатива будет за американцами потому, что это залог выживания планеты и это американцы понимают с 1940-х годов».