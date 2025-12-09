В Таиланде сообщили, что в боях с Камбоджей пострадали 29 военных

Число таиландских военнослужащих, получивших ранения в результате боестолкновений с камбоджийскими войсками, увеличилось с 8 до 29. Об этом информировал представитель Вооруженных сил Таиланда Сурасан Кхонгсири в ходе брифинга.

По его словам, "в ходе столкновений 1 таиландский военнослужащий погиб и 29 получили ранения".

Королевская армия Таиланда 8 декабря сообщила, что камбоджийские силы начали обстрел таиландских позиций в приграничной зоне с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда также заявил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, использовав дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами.