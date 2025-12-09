Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России демонстрирует рост, при этом показатели в целом соответствуют сезонному уровню. Об этом информировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням, при этом продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом", - следует из сообщения.

Отмечается, что за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, зафиксировано свыше 23,4 тыс. случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, указали в пресс-службе.

Согласно данным ведомства, наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зафиксирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему преобладает штамм A(H3N2).

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости COVID-19: за неделю он составил 13,7% - было подтверждено порядка 11 тыс. случаев, указали в пресс-службе.