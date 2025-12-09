Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Безопасность
Песков считает "полной глупостью" утверждения о якобы подготовке РФ нападения на НАТО
9 декабря 2025 / 13:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что декларируемые канцлером Германии Фридрихом Мерцем постулаты о подготовке России к нападению на Североатлантический альянс, якобы содержащиеся в некоторых государственных доктринах, представляют собой откровенную глупость.
"Что касается подготовки нападения на НАТО - это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник - президента России Владимира Путина", - подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.