Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что декларируемые канцлером Германии Фридрихом Мерцем постулаты о подготовке России к нападению на Североатлантический альянс, якобы содержащиеся в некоторых государственных доктринах, представляют собой откровенную глупость.

"Что касается подготовки нападения на НАТО - это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник - президента России Владимира Путина", - подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.