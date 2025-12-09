Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Экономика
Цена золота впервые с 2 декабря опустилась ниже $4 200
9 декабря 2025 / 14:15
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 200 за тройскую унцию впервые с 2 декабря текущего года.
По состоянию на 09:10 мск, стоимость золота снижалась на 0,44% и торговалась на уровне $4 199 за тройскую унцию.
К 09:25 мск цена на драгметалл замедлила снижение и находилась на отметке в $4 203,3 за унцию (-0,34%), свидетельствуют данные торгов.