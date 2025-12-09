Экс-премьер Великобритании (1997-2007) Тони Блэр не войдет в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, из-за позиции арабских стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

Как отмечается, против кандидатуры Блэра выступил ряд арабских и мусульманских государств из-за его активной поддержки вторжения США в Ирак в 2003 году. Они также опасаются, что в случае назначения бывшего британского премьера в "Совет мира", председателем которого будет президент США Дональд Трамп, палестинцы будут отодвинуты на второй план при управлении Газой.

Вместе с тем соратники Блэра в беседе с изданием опровергли версию о том, что его персона вызвала недовольство некоторых стран региона. По их утверждению, "Совет мира" будет включать "действующих мировых лидеров", что автоматически исключает из него экс-премьера. При этом ожидается, что Блэр будет членом другой структуры - исполнительного комитета, в который также войдут зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и высокопоставленные чиновники из арабских и западных государств.

По данным FT, исполнительный комитет возглавит бывший специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию (2015-2020) и министр обороны Болгарии (2009-2010) Николай Младенов. Предположительно, этот орган будет координировать работу "Совета мира" и палестинского технократического комитета.

9 октября Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции условились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать 10 октября.

Как информировал портал Axios, Трамп намерен объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предусматривает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором.