Безопасность
Военные РФ сбили украинский Су-27
9 декабря 2025 / 14:43
© AP Photo/ Alexander Ermochenko/ТАСС
Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины", - указали в российском оборонном ведомстве.