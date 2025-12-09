Военные РФ сбили украинский Су-27

Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

