Путин: единый вектор развития России складывается вокруг семьи и Родины

Семья является тем элементом, от которого идет вектор развития всей страны. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения Героям России медалей "Золотая Звезда".

"Сегодня праздничный день. Но мы всегда помним, благодаря кому мы отмечаем праздники подобного рода, - благодаря таким людям, которые находятся в этом зале, благодаря их родителям, их женам. Потому что все куется в семье. Человек становится а ноги в семье. И физически, и морально. Все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается", - отметил глава государства, добавив, что что-то получается лучше, что-то не получается.

"Но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семьи. И вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья", - заключил он.