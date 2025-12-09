Пушилин: главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до конца СВО

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Общество
9 декабря 2025 / 15:15
Главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до окончания специальной военной операции (СВО), исходя из соображений безопасности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе своей прямой линии.
"Елку на центральной площади ставить не будем. Решили ее ставить уже после победы в СВО, чтобы не было полумер. Уже хочется тот Новый год после победы отметить так, как мы хотим. А не так, что елку поставили, а выходить нельзя, или выходить ограниченно", - указал он.
Пушилин отметил, что решение касается только елки на центральной площади. Донецк и другие муниципалитеты будут украшены к Новому году, добавил он.