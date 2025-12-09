Кремль получает много обращений от детей по ситуации вокруг Roblox

Кремль получает много обращений от детей по ситуации вокруг блокировки игровой платформы Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что российские дети якобы хотят покинуть страну после блокировки Роскомнадзором популярных онлайн-платформ.

"Мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этому поводу. Дети об этом пишут, - ответил он на вопрос, располагает ли Кремль подобной информацией. "Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует", - добавил Песков.

Некоторое время назад в пресс-службе Роскомнадзора информировали об ограничении доступа к американскому интернет-сервису Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.