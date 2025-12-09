Лукашенко задался вопросом, посещают ли некоторые политики на Западе психиатра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, посещают ли психиатра политики на Западе, принимающие абсурдные решения в стремлении порвать отношения с Москвой и Минском, передает агентство БелТА.

Как отмечается, белорусский лидер остановился на теме "угрозы из Беларуси и России", которую усиленно нагнетают на Западе. Вместе с тем, стремясь разорвать отношения с Москвой и Минском, западные политики доходят даже до того, что готовы разобрать железнодорожные пути.

"Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать", - указал он в ходе заседания Совета безопасности.

Некоторое время назад президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в РФ. Комментируя заявление главы балтийской республики, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Латвии шпалы нужны для топки.