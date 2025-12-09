Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Политика
Президенты России и Индонезии проведут встречу в Москве 10 декабря
9 декабря 2025 / 15:59
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибудет в Москву с рабочим визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику", - говорится в сообщении.