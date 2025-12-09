Президенты России и Индонезии проведут встречу в Москве 10 декабря

Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибудет в Москву с рабочим визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику", - говорится в сообщении.