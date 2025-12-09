Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 декабря 2025 / 17:42
КОТИРОВКИ
USD
09/12
77.2733
EUR
09/12
89.7054
Новости часа
В Дамаске сотни человек пострадали во время празднования годовщины смены власти Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России
Москва
9 декабря 2025 / 17:42
Котировки
USD
09/12
77.2733
0.0000
EUR
09/12
89.7054
0.0000
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
9 декабря 2025 / 14:47
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
9 декабря 2025 / 14:15
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 280 беспилотников ВСУ
9 декабря 2025 / 16:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 280 беспилотников ВСУ
© Александр Река/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 467 танков и других боевых бронемашин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Новая стратегия Стратегии национальной безопасности США – этот не навсегда. Мнение.
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Сирия все еще далека от стабильности. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:59
В Дамаске сотни человек пострадали во время празднования годовщины смены власти
16:45
Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России
16:33
Песков: восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого намерения
16:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 280 беспилотников ВСУ
15:59
Президенты России и Индонезии проведут встречу в Москве 10 декабря
15:43
Лукашенко задался вопросом, посещают ли некоторые политики на Западе психиатра
15:30
Кремль получает много обращений от детей по ситуации вокруг Roblox
15:15
Пушилин: главную новогоднюю елку в Донецке не будут ставить до конца СВО
14:59
Путин: единый вектор развития России складывается вокруг семьи и Родины
14:43
Военные РФ сбили украинский Су-27
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения