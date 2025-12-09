Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 280 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотников, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 467 танков и других боевых бронемашин, 1 627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы специальной военной автомобильной техники.