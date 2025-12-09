Песков: восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого намерения

Президент России Владимир Путин не намерен восстанавливать Советский Союз, геополитически это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, объяснившего усиливающуюся милитаризацию стран НАТО тем, что Путин якобы мечтает восстановить СССР.

"Это не соответствует действительности", - подчеркнул представитель Кремля при общении с журналистами.

"Владимир Путин не хочет восстановить СССР, поскольку это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. Вероятно, господин Мерц об этом не знает", - указал он.