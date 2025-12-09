Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России
9 декабря 2025 / 16:45
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами.
"Мы смогли препятствовать всем антироссийским санкциям против венгерских национальных интересов, которые были против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации нам на применение таких рестрикций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем", - заверил он.
По словам главы МИД, в рамках двустороннего делового форума намечены 240 встреч. "Они все будут способствовать тому, чтобы Венгрия после завершения войны смогла занять конкурентноспособную позицию и мы смогли быть на успешной стороне общеэкономических связей", - указал он.