Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России

Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами.

"Мы смогли препятствовать всем антироссийским санкциям против венгерских национальных интересов, которые были против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации нам на применение таких рестрикций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем", - заверил он.

По словам главы МИД, в рамках двустороннего делового форума намечены 240 встреч. "Они все будут способствовать тому, чтобы Венгрия после завершения войны смогла занять конкурентноспособную позицию и мы смогли быть на успешной стороне общеэкономических связей", - указал он.