В Дамаске сотни человек пострадали во время празднования годовщины смены власти

Как минимум один человек погиб, около 260 пострадали из-за давки в Дамаске во время праздничных мероприятий в честь первой годовщины смены власти в Сирии. Соответствующие данные приводит Минздрав, подчиняющийся переходному правительству страны.

По информации ведомства, "бригады спасателей оказали помощь 247 пациентам на месте, 18 человек были доставлены в больницы". Уточняется, что 17-летний молодой человек погиб от удушья в результате давки.

Как сообщает телеканал Syria TV, в понедельник вечером власти рекомендовали населению Дамаска избегать посещения центральной площади Омейядов, где с утра начались праздничные мероприятия по случаю годовщины смены власти в республике. Такое распоряжение распространили после получения сообщений о несчастных случаях из-за большого столпотворения на площади, где собрались десятки тысяч сирийцев.

8 декабря в крупнейших городах Сирии прошли военные парады и широкие народные гуляния. Главный парад состоялся на проспекте Меззе, одной из ключевых транспортных артерий Дамаска. По нему прошли колонны военной техники, в небе барражировали вертолеты.

В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента и выехал из страны. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.