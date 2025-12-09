Государственный долг России составил 31,98 трлн рублей

Государственный долг России за январь - сентябрь текущего года вырос на 2,9 трлн руб. и на 1 октября 2025 года составил 31,98 трлн руб. Об этом сказано в аналитической записке Счетной палаты (СП) РФ.

"Государственный долг РФ за 9 месяцев 2025 года увеличился на 2,9 трлн рублей (на 10,1%), составив на 1 октября 2025 года 31,98 трлн рублей. При этом внутренний долг вырос на 3,6 трлн рублей (на 15,2%) - до 27,3 трлн рублей, а внешний долг снизился на 667,8 млрд рублей (на 12,6%) - до 4,6 трлн рублей. Расходы на обслуживание государственного долга РФ составили 2,3 трлн рублей (73% показателя сводной бюджетной росписи)", - следует из материалов.

Совокупный объем доходов федерального бюджета, согласно данным СП, по итогам 9 месяцев 2025 года достиг 26,9 трлн руб., в том числе нефтегазовые доходы составили 6,6 трлн руб., а ненефтегазовые - 20,3 трлн руб.

Вместе с тем в материалах контрольного ведомства говорится, что кассовое исполнение расходов превысило 30 трлн руб., или 71% показателя сводной росписи с изменениями, что выше аналогичного периода 2024 года (67,5%).

Счетная палата заключила, что по итогам 9 месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с дефицитом, практически соответствующим законодательно утвержденному (от 24 июня 2025 г.) объему 3,8 трлн руб.