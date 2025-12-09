Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Трамп заявил, что на Украине нет демократии
9 декабря 2025 / 17:30
© Alex Wong/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico высказал мнение, что на Украине нет демократии, так как в этой стране давно не проводились выборы.
"На Украине давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия", - отметил американский лидер.