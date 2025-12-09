Трамп заявил, что на Украине нет демократии

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico высказал мнение, что на Украине нет демократии, так как в этой стране давно не проводились выборы.

"На Украине давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но наступает момент, когда это уже не демократия", - отметил американский лидер.