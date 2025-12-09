Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
9 декабря 2025 / 17:45
© Александр Полегенко/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 235 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 135, "Центр" - более 445, "Восток" - свыше 210, "Днепр" - до 40 военнослужащих.