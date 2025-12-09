Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
9 декабря 2025 / 17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 235 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 135, "Центр" - более 445, "Восток" - свыше 210, "Днепр" - до 40 военнослужащих.

18:15
Каллас пригрозила задействовать против Китая многочисленные рычаги давления
17:59
Путин и Трамп включены в рейтинг лидеров в Европе по версии Politico
17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
17:30
Трамп заявил, что на Украине нет демократии
17:15
Государственный долг России составил 31,98 трлн рублей
16:59
В Дамаске сотни человек пострадали во время празднования годовщины смены власти
16:45
Сийярто: Венгрия продолжит препятствовать санкциям против России
16:33
Песков: восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого намерения
16:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 280 беспилотников ВСУ
15:59
Президенты России и Индонезии проведут встречу в Москве 10 декабря
