Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 235 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 135, "Центр" - более 445, "Восток" - свыше 210, "Днепр" - до 40 военнослужащих.