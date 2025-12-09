Путин и Трамп включены в рейтинг лидеров в Европе по версии Politico

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в пятерку ежегодного рейтинга европейского издания Politico, включающего 28 наиболее влиятельных лидеров в Европе. На первой строчке расположился американский президент, а глава российского государства - на пятой.

Отмечается, что, как правило, "рейтинг Politico ограничен европейцами", при этом издание обращает внимание на влияние Путина и Трампа на Европу.

Вторую позицию Politico отдала премьеру Дании Метте Фредериксен, чья страна во втором полугодии 2025 года является председателем совета ЕС, третье место получил канцлер Германии Фридрих Мерц за "разворот ФРГ в направлении перевооружения".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте заняли седьмое и восьмое места соответственно.

В список также вошли премьер Венгрии Виктор Орбан (за упорное сопротивление антироссийским мерам ЕС, 12-е место), а также Владимир Зеленский (14-е место) и глава евродипломатии Кая Каллас (16-е).