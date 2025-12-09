Каллас пригрозила задействовать против Китая многочисленные рычаги давления

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас считает, что у сообщества есть больше рычагов экономического давления на Китай, чем принято считать. С таким заявлением она выступила в комитете Европарламента по иностранным делам.
"Европейский союз обладает значительным экономическим влиянием в мире. У него есть больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать", - отметила глава евродипломатии, отвечая на вопросы относительно угроз президента Франции Эмманюэля Макрона применить импортные пошлины в отношении Китая, если тот не примет меры для сокращения дефицита торгового баланса с ЕС.