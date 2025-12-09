Мишустин: арктическую ипотеку распространят на вторичный рынок с 2026 года

Льготная арктическая ипотека с начала 2026 года будет распространена на покупку квартир на вторичном рынке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в хорде стратегической сессии, посвященной Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"В рамках целого ряда программ, в том числе таких как Единая президентская субсидия и Дальневосточный квартал, осуществляется строительство домов. Ввод квадратных метров увеличился более чем в полтора раза. Востребована льготная дальневосточная, арктическая ипотека", - отметил он. "Со следующего года распространим ее на вторичный рынок во всех городах округа, в которых практически не строится нового жилья", - указал Мишустин.

По его словам, люди всегда остаются главным приоритетом правительства.

"Когда речь идет о том, что комфорт и уровень жизни на территории округа должны быть выше, чем в целом по стране, это очень важное условие. Климат в некоторых дальневосточных регионах очень сложный, затрудняющий логистику. Чтобы люди на удаленных территориях были снабжены самыми разными товарами, особенно критически значимыми, полностью выстроена система Северного завоза", - подчеркнул премьер.

Он также заметил, что населенные пункты на Дальнем Востоке постепенно преображаются, становятся более красивыми, комфортными для жизни.