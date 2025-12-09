В Дагестане ввели для ветеранов ежемесячные выплаты в 50 тыс. рублей

В Дагестане увеличат более чем в два раза ежемесячные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. С начала 2026 года эта сумма составит 50 тыс. рублей, информировал глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"С нового года дагестанцы - ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей. Первым от меня эту новость узнал наш дорогой ветеран Муса Мусаевич Багаудинов, которого я сегодня лично поздравил с Днем Героев Отечества", - указал он.

Особое внимание Меликов уделил памяти тех, кто погиб на фронтах войны, отметив, что именно их подвиг позволяет нынешнему поколению свободно развиваться и строить будущее.

В 2021 году выплаты ветеранам ВОВ были повышены - с 2 тыс. рублей до 20 тыс.