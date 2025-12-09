Цена нефти Brent впервые с 25 ноября опустилась ниже $62

Взаимодействие США и РФ ускорит урегулирование кризиса на Украине - политолог
9 декабря 2025 / 15:01
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $62 за баррель впервые с 25 ноября.
По состоянию на 18:22 мск, цена нефти Brent снижалась на 0,88% и торговалась на уровне $61,94 за баррель.
К 18:37 мск Brent ускорил снижение и находился на отметке в $61,92 за баррель (-0,91%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2026 года опускался на 1,09% - до $58,24 за баррель, свидетельствуют данные площадки.