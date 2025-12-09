Путин отметил важность оказания помощи бездомным

Бездомные граждане должны получать бесплатную медицинскую помощь без бюрократии, для этого нужно привлекать некоммерческие организации. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Так он прокомментировал сообщения о том, что возникают сложности с плановым лечением по ОМС бездомных из-за отсутствия у них документов.

"Помощь бездомным - безусловно, необходимо людям оказывать помощь, чего там говорить-то. И надо избавиться, в конце концов, от этой бюрократии", - отметил он.

"Наиболее эффективным способом является привлечение НКО", через которых может осуществляться контроль и финансирование такого лечения, указал глава государства.