ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают героями 2025 года

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, россияне назвали главными героями 2025 года военнослужащих (52%), медиков (45%) и сотрудников МЧС (40%). Затем идут волонтеры и социальные работники (19%), а также полицейские (18%).

"Если в пандемийный 2020 год внимание общественности было направлено на врачей и ученых-вирусологов, то начиная с 2022 года фокус сосредоточен на военных", - следует из материалов соцслужбы. При этом молодые граждане (2001 г. и позднее) по-прежнему считают главными героями именно врачей (57%).

Как отмечается, героизм для участников опроса связан, в первую очередь, с жертвенностью и готовностью на риск ради других (31%). Не малое значение имеет защита страны и служение обществу (20%). Вместе с тем не остается без внимания помощь и спасение в мирной жизни (10%). Еще 9% полагают, что героизм проявляется в личных качествах человека - порядочности, ответственности, преданности, честности.

Опрос проводился 27 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.