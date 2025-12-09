Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин напомнил, что возвращенные территории всегда были частью России Мишустин отметил замедление оттока жителей с Дальнего Востока
9 декабря 2025 / 15:01
9 декабря 2025 / 14:47
9 декабря 2025 / 14:15
Общество
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают героями 2025 года
9 декабря 2025 / 19:30
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают героями 2025 года
© Михаил Метцель/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, россияне назвали главными героями 2025 года военнослужащих (52%), медиков (45%) и сотрудников МЧС (40%). Затем идут волонтеры и социальные работники (19%), а также полицейские (18%).

"Если в пандемийный 2020 год внимание общественности было направлено на врачей и ученых-вирусологов, то начиная с 2022 года фокус сосредоточен на военных", -  следует из материалов соцслужбы. При этом молодые граждане (2001 г. и позднее) по-прежнему считают главными героями именно врачей (57%).

Как отмечается, героизм для участников опроса связан, в первую очередь, с жертвенностью и готовностью на риск ради других (31%). Не малое значение имеет защита страны и служение обществу (20%). Вместе с тем не остается без внимания помощь и спасение в мирной жизни (10%). Еще 9% полагают, что героизм проявляется в личных качествах человека - порядочности, ответственности, преданности, честности.

Опрос проводился 27 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. 

