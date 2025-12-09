Лукашенко сообщит, когда "Орешник" встанет на боевое дежурство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на Всебелорусском народном собрании (ВНС), когда ракетный комплекс "Орешник" заступит на боевое дежурство. Об этом заявил телеканалу "Первый информационный" министр обороны республики Виктор Хренин.

"Это компетенция и прерогатива президента. Ждите Всебелорусского народного собрания, все скажет глава государства", - отметил глава белорусского военного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ожидается, что второе заседание VII ВНС состоится в Минске 18-19 декабря.

В октябре Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в республике до конца года.